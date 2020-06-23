Производство самолета Ил-103 может быть организовано в Венгрии

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Производство одномоторного самолета Ил-103 может быть организовано в Венгрии на мощностях компании Magnus Aircraft. Это следует из сообщения Минпромторга РФ по итогам встречи министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

"Денис Мантуров обратил внимание на хорошую динамику в реализации проекта производства самолетов Ил-103 на мощностях венгерской компании Magnus Aircraft Corp. В настоящее время почти завершена работа по подготовке лицензионного соглашения, которое, как рассчитывает министр, стороны смогут подписать в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что это была первая очная встреча главы Минпромторга за период пандемии. В ходе нее стороны также обсудили "антикризисный план правительства РФ, текущее состояние сотрудничества в области авиастроения, фармацевтической промышленности, в космической сфере, а также ряд совместных проектов, в том числе по поставкам железнодорожных вагонов в Египет". Все участники встречи накануне прошли тестирование на наличие COVID-19.

Ил-103 - четырехместный одномоторный поршневой пассажирский самолет - воздушное такси. Вмещает в себя одного пилота и трех пассажиров. Максимальная мощность двигателя - 210 лс, дальность - 1000 км.