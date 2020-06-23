"Газпром" разместил семилетние евробонды объемом $1 млрд с купоном в 3%

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. "Газпром" разместил семилетние евробонды объемом $1 млрд со ставкой купона в 3%. Об этом сообщил ТАСС первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Первоначальный ориентир ставки купона в 3,25-3,375% был снижен до 3,125% и затем до финальных 3%, что стало новым рекордом минимальной стоимости рыночных заимствований. "Это относится как к самому "Газпрому" в части долларовых еврооблигаций, так и к российским заемщикам в целом", - пояснил Шулаков.

Общий спрос инвесторов превысил $2,2 млрд, включая 188 заявок на участие. На международных инвесторов пришлось около 70% от общего спроса. Инвесторы из Швейцарии и стран Азии приобрели 17% размещения, из Великобритании - 16%. В целом доля инвесторов из континентальной Европы составила около 40%, офшорных американских инвесторов - порядка 4-5%, российское участие составило около четверти выпуска.

Данный выпуск стал третьим успешным выходом "Газпрома" на международный рынок. В 2020 году "Газпром" уже разместил два выпуска еврооблигаций - в долларах объемом $2 млрд по ставке 3,25% на 10 лет и в евро - объемом €1 млрд со ставкой купона 2,95% на пять лет.