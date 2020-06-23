"Яндекс" привлечет $600 млн от продажи акций в том числе ВТБ и структуре Абрамовича

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. "Яндекс" привлечет $600 млн от продажи акций "ВТБ Капитал" и двум инвесткомпаниям. Еще $200 млн "Яндекс" получит за счет размещения акций по ускоренной подписке, говорится в сообщении компании.

"Для финансирования дальнейшего роста бизнеса и стратегических инициатив, включая интернет-торговлю, Яндекс привлечет $800 млн за счет размещения вновь выпущенных акций класса А. Акции на сумму $200 млн будут реализованы с помощью размещения по ускоренной подписке, акции еще на $600 млн будут в равных долях проданы трем частным инвесторам: "ВТБ Капитал", инвестиционному подразделению группы ВТБ; инвестиционной компании, бенефициаром которой является Роман Абрамович; инвестиционной компании, бенефициарами которой являются Александр Абрамов и Александр Фролов. Цена за акцию для частных инвесторов будет определена по результатам публичного размещения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые инвесторы разделяют видение руководства "Яндекса", бизнес-ориентиры компании и стратегические цели дальнейшего развития. "По условиям сделки инвесторы взяли на себя обязательство не продавать купленные акции "Яндекса" в течение двух лет. Кроме того, на протяжении двух лет они не могут увеличить свою долю в Яндексе более чем до 3,99%", - дополнили в компании.

По данным "Яндекса", экономическая доля всех вновь выпущенных акций в капитале компании составит около 5%, голосующая доля - около 2,5%.

Основными акционерами Yandex N. V. являются Аркадий Волож, владеющей 9,84% акций компании и имеющий 48,48% голосов, Владимир Иванов (3,71% акций и 6,34% голосов), американские инвестиционные компании Capital Group Companies (6,83% акций и 3,4% голосов), Invesco Ltd. (5,01% акций и 2,49% голосов), Harding Loevner LP (4,73% акций и 2,35% голосов). В целом менеджмент и основные акционеры "Яндекса" владеют 30,6% акций и 63,3% голосов компании.