Власти регионов считают, что IT-сфера при федеральной поддержке станет стимулом экономики

ТАСС, 24 июня. Высокие технологии при поддержке из федерального бюджета, которую озвучил во вторник президент России Владимир Путин, могут стать стимулом для потенциального развития экономики регионов. Такой опыт уже опробован в Калининградской области и Якутии, рассказали ТАСС глава Минэкономразвития области Дмитрий Кусков и глава Якутии Айсен Николаев.

Владимир Путин во вторник в своем обращении к гражданам страны предложил снизить для IT-отрасли ставку страховых взносов с 14% до 7,6% и ставку налога на прибыль с 20% до 3% на бессрочной основе.

"Налоговый маневр, о котором говорил президент, снижение налогов на фонд оплаты труда, на прибыль, - все это даст мощный стимул, причем в кратчайшие сроки. Мы в Якутии системно поддерживаем IT-отрасль и видим высокую мобильность, креативность, готовность включаться в решение важнейших для республики задач со стороны IT-компаний, и высоко это ценим. Достаточно сказать, что первыми бизнес-структурами в республике, перечислившими свои средства на борьбу с коронавирусной инфекцией, были именно компании из сектора высоких технологий", - сказал ТАСС глава Якутии Айсен Николаев.

По словам руководителя региона, созданные во время пандемии разработки специалистов с использованием технологии искусственного интеллекта, уже применяются в больницах республики. С помощью этого оборудования врачи ставят диагноз в разы быстрее, чем с использованием другого инструментария. Якутия сегодня реализует 82% экспорта IT-услуг Дальнего Востока, общий объем составляет 28 млн долл. Республика входит в 12 лучших субъектов РФ по этому направлению. Сейчас в IT-отрасли в Якутии работают примерно полторы тысячи человек, а к 2024 году число занятых в отрасли планируется увеличить до 10 тысяч. Озвученные президентом меры поддержки позволят этому важнейшему в 21 веке сектору экономики и в России, и в Якутии развиваться гораздо более высокими темпами, добавил он.

Долгосрочные льготы для компаний в сфере высоких технологий станут дополнительным стимулом развития отрасли, сказал ТАСС министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Дмитрий Кусков, отметив, что такой опыт уже опробован в Калининградской области в особое экономическое зоне. "Подобный налоговый маневр для IT-отрасли успешно протестировала Калининградская область. С 2018 года IT-резиденты местной ОЭЗ пользуются не только налоговыми льготами, но также пониженными до 7,6% тарифами страховых взносов. Безусловно, это дало стимул развитию отрасли", - сказал Кусков.

Поддержка занятости

По мнению бизнес-омбудсмена по Свердловской области Елены Артюх, выделение дополнительных 100 млрд рублей на кредиты предприятиям под 2% по госпрограмме поддержки занятости, предложенных президентом, является своевременной поддержкой бизнеса.

"По сути, все субсидии для работающих из списка пострадавших отраслей предприниматели получили за апрель - май. Многие субъекты предпринимательской деятельности остаются приостановленными до 23 июня. И никаких субсидий на июнь для тех, кто пострадал, практически не предусмотрено. Поэтому под 2% кредит на заработную плату, по сути, продолжение субсидирования - это важно и востребовано", - сказала Артюх.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сказал ТАСС, что важными направлениями в регионе станет деятельность по снижению страховых взносов, внедрению налоговых отсрочек и каникул, созданию комфортных условий для работы бизнеса и снижения административной нагрузки. По его словам, в регионе достаточно финансовых и людских ресурсов для регулирования ситуации в сфере социально-трудовых отношений.

"Президент в своем обращении уделил много внимания восстановлению рынка труда и экономики. Безусловно, мы сейчас работаем в русле исполнения этих задач", - уточнил губернатор.