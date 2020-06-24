Гостиницы в Приморье возобновляют работу после перерыва в несколько месяцев

"Ситуация с коронавирусом находится под контролем властей, в связи с этим принято решение ввести дополнительные послабления режима повышенной готовности - разрешить работу гостиниц, которые прошли проверку административными комиссиями и занесены в соответствующий реестр", - говорится в сообщении.

"Несколько месяцев все проекты не работали, и сохранить персонал в это время было очень сложно и не все это сделали, потому что было непонятно, когда мы откроемся и откроемся ли вообще. Безусловно, сейчас кто-то откроется, и даже, возможно, постарается открыться большинство. Однако в рекомендациях Роспотребнадзора много требований, которые выполнить обычному, рядовому проекту, без финансовых запасов и недотационному, очень сложно. По сути, нужно менять все внутреннее расписание, нанимать еще какое-то количество людей, перестраивать работу гостиницы", - сообщил Иванищев.

Кроме того, отметил он, неизвестно, когда будут открыты границы между государствами. Без этого поток туристов в регион не возобновится, и гостиницы будут заполнены крайне плохо. По данным регионального правительства, в крае продолжает действовать режим повышенной готовности, предполагающий обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции.