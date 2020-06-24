Движение по путепроводу через Ленинградское шоссе хотят открыть в Химках к концу 2020 года

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Рабочее движение по новому путепроводу через Ленинградское шоссе планируют открыть в подмосковных Химках к концу текущего года. Полностью завершить строительство развязки на пересечении трассы М-10 и улицы Репина планируют в конце 2021 года, сообщил в Instagram губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Сейчас старые и новые Химки разделены Ленинградским шоссе и железной дорогой. Добраться из одной части города в другую можно только по Юбилейному проспекту. Но скоро ситуация поменяется. По поручению президента мы строим развязку на пересечении трассы М-10 "Россия" и улицы Репина. Уже к концу этого года планируем открыть рабочее движение по путепроводу через Ленинградское шоссе. Полностью проект завершим в конце следующего года", - сказал губернатор.

Воробьев добавил, что также жителей подмосковного города волнует вопрос организации парковочного пространства. По его словам, автомобилей в Химках много, поэтому парковочные пространства близ Ленинградского шоссе в районе нового путепровода сохранят.

"Построить эстакаду президента попросили сотрудники предприятия "Энергомаш", которым неудобно добираться до работы. Мы надеемся, что развязка не просто улучшит транспортную доступность, но и увеличит число рабочих мест в промышленной части города", - заключил губернатор.