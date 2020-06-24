Молдавия продлила специальный режим импорта горючего в Приднестровье

КИШИНЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Молдавия продлила до конца 2020 года разрешение на поставки горючего в непризнанное Приднестровье по железной дороге через КПП Новосавицкая - Кучурган. Такое решение было принято на заседании правительства в среду.

"Решением продлевается возможность оформления нефтепродуктов, импортируемых через КПП Новосавицкая - Кучурган, на таможенном посту "Бендеры 2", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что необходимость специального режима отпала бы, если бы Кишинев мог контролировать грузы, проходящие через КПП Новосавицкая - Кучурган.

Молдавия при содействии Украины в 2016 заставила Приднестровье перенаправить товарные потоки через свою территорию, что накладывало дополнительные 400 км пути и сопутствующие расходы. Тогда в Тирасполе на это пригрозили ответными мерами. Там также обратили внимание на то, что действия Украины противоречат статусу посредника в переговорном формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от ЕС и США). Действия Киева в отношении Приднестровья вызвали обеспокоенность и в Москве.