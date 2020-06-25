Власти назвали сумму ущерба от наводнения на западе Украины

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Власти Закарпатской области предварительно оценили убытки от разрушенной наводнением инфраструктуры региона в 125 млн гривен (около $5 млн). Об этом в среду сообщил глава Закарпатской области Алексей Петров.

"Предварительная стоимость инфраструктурных убытков по области - это разрушенные дороги местного и государственного значения, дамбы, мосты - 125 млн гривен. Какой ущерб наводнение нанесло зданиям и домохозяйствам, пока нет информации, его будет подсчитывать специальная комиссии на местах", - цитирует Петрова пресс-служба областной администрации.

По оперативным данным, в области зафиксированы подтопления 135 дворов и 40 га пастбищ, повреждены 12 местных автодорог и шести участков дороги государственного значения, разрушено пяти подвесных мостов. В лесном хозяйстве области, по предварительным данным, повреждены 14 мостов, 5,7 км лесных дорог и 1 км подпорных стенок.

В то же время, по информации пресс-службы правительства Украины, Ивано-Франковская областная администрация оценила объем первоначальной помощи для ликвидации последствий непогоды в 500 млн гривен (около $19 млн). "Ивано-Франковская область определилась с первой необходимой финансовой помощью. Есть обращение главы Ивано-Франковской обладминистрации о начальной помощи в сумме 500 млн гривен для ликвидации последствий наводнения и ликвидации угроз, которые сейчас есть", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в среду во время поездки в область.

По данным "Укравтодора", в Ивано-Франковской области из-за непогоды разрушены 110 км автодорог, 90 мостов и 1 850 метров береговых укреплений, повреждены 427,5 км дорог и 130 мостов.

С 22 июня в западных регионах Украины, где из-за проливных дождей начались наводнения, введены чрезвычайные меры безопасности, эвакуированы около 800 человек. Жертвами непогоды стали три человека.