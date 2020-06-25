СМИ: в Японии розничная цена на золото обновила рекордный уровень

ТОКИО, 25 июня. /ТАСС/. Цена на золото в Японии в условиях пандемии коронавирусной инфекции вновь обновила рекордный в истории местных розничных продаж уровень. Определяющая в стране котировки на драгоценный металл компания "Танака кикиндзоку" продает в четверг грамм золота за 6 713 иен (более $62), сообщило информационное агентство Kyodo. Это на 1 иену больше, чем 18 мая, когда в последний раз была достигнута рекордная стоимость этого металла.

Как отмечает Kyodo, спрос на золото обычно растет в обстановке беспокойства на финансовых рынках, когда неожиданные острые проблемы могут вызвать хаотичное падение цен на акции и государственные облигации. Кроме того, в нынешней ситуации он связан с боязнью возникновения второй волны заражений в стране.

5 июня правительство Японии рекордно понизило оценку состояния национальной экономики из-за ситуации с распространением коронавируса. Согласно опубликованным данным, рейтинг деловой активности в стране в апреле упал на 7,3 пункта, до отметки 81,5 пункта, что стало самым серьезным падением с 1985 года, когда власти создали этот индекс.