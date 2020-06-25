РЖД и германская Knorr-Bremse будут совместно разрабатывать высокоскоростные поезда

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. РЖД, "Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта" и германская компания Knorr-Bremse подписали соглашение о сотрудничестве в сфере разработки высокоскоростных поездов, говорится в сообщении российского холдинга.

Документ предполагает совместное осуществление инженерно-консультационных, предпроектных и проектных услуг, разработку конструкторской, эксплуатационной и ремонтной документации для компонентов высокоскоростного железнодорожного подвижного состава и его производства в России.

"Подписание этого соглашения - новый этап нашего сотрудничества, которое, безусловно, будет способствовать развитию высокоскоростного железнодорожного сообщения в Российской Федерации", - считает заместитель гендиректора РЖД Сергей Кобзев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

О компаниях

Компания Knorr-Bremse является одним из ведущих мировых экспертов в области производства тормозных систем для железнодорожного транспорта, систем кондиционирования воздуха, наружных пассажирских дверей, электрического и электронного оборудования для высокоскоростного подвижного состава.

"Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта" создан РЖД и холдингом "Синара - Транспортные Машины" для развития компетенций в области проектирования и производства инновационного железнодорожного подвижного состава и объектов инфраструктуры в России. Пилотным для центра определен проект по разработке и производству в Российской Федерации высокоскоростного подвижного состава со скоростью движения до 400 км/ч.

В апреле 2019 г. президент РФ Владимир Путин поддержал идею проектирования ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Стоимость строительства высокоскоростной магистрали предварительно оценивается в 1,5 трлн руб., говорил в июне 2019 г. Максим Акимов, занимавший тогда должность вице-премьера РФ.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров сообщал журналистам, что РЖД считают целесообразным начать строить в 2020 г. высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва - Нижний Новгород, для которой проектная документация уже готова. Строительство всей линии Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород планируется завершить в 2026 г.