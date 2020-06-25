Производство биопрепаратов для восстановления кожи появится в ОЭЗ Москвы в 2021 году

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Компания "Акрус Биомед", которая является резидентом столичной особой экономической зоны "Технополис Москва", создаст к июню 2021 года на территории ОЭЗ новое производство биомедицинских клеточных продуктов для восстановления кожи и мягких тканей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Инвестор вложит в проект 343 млн рублей. Новое производство, площадью более 800 кв. м, будет локализовано на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва" в Печатниках", - говорится в сообщении.

По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, которого цитирует пресс-служба, компания создаст два новых уникальных биомедицинских клеточных продукта. "Биопрепараты будут направляться в медицинские клинические учреждения, ожоговые центры и центры медицины катастроф Центрального федерального округа", - сообщил Ефимов.

Как отметил глава департамента Александр Прохоров, слова которого приводятся в сообщении, "Акрус Биомед" проводит клинические исследования и уже через год начнет выпуск продукции. "Резидент ОЭЗ планирует выпускать до 72 тыс. единиц продукции в год", - уточнил он.