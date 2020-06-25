В Минздраве заявили, что вакцины от коронавируса будут подлежать обязательной маркировке

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Вакцины от коронавируса будут проходить обязательную маркировку. Об этом в ходе прямой линии по маркировке, организованной Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки товаров), сообщил заместитель руководителя департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава Евгения Меркулова.

"Вакцины подлежат маркировке. Обязательная маркировка у нас вводится с 1 июля, и как только вакцины от коронавируса появятся, они подлежат обязательной маркировке и будут маркироваться. Вся информация о них будет внесена в систему мониторинга, что позволит нам отслеживать объемы и количество тех вакцин, а также куда они доставляются, по каким медучреждениям распределяются и, соответственно, также мониторировать изменения цен", - сказала она.

Меркулова отметила, что сейчас таким образом можно отслеживать лекарственные препараты, которые рекомендованы для лечения нового коронавируса, поскольку они уже включены в систему мониторинга.

О маркировке

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 г. обязательной стала маркировка табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С 1 июля предусмотрена обязательная маркировка лекарств и обуви.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 г. в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.