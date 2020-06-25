РФПИ может инвестировать в производство еще двух препаратов на базе "Фавипиравира"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает возможность инвестировать еще в ряд препаратов на базе противовирусного "Фавипиравира", сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев на круглом столе "Индустриальный опыт российских компаний по борьбе с коронавирусом", организованном РФПИ и телеканалом "Россия-24" .

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"В России еще две компании завершают клинические испытания препаратов на базе "Фавипиравира" - это наша портфельная компания "Р-Фарм" и компания "Промомед", которые фактически выпустят препараты на базе "Фавипиравира". Мы поддерживаем данные компании, планируем инвестировать в производство этих препаратов", - сказал он.

Дмитриев также отметил, что сейчас продолжаются клинические испытания "Фавипиравира" по всему миру, в частности индийская компания Glenmark уже получила регистрацию, также в процессе регистрации препарата находится Турция.

"Авифавир" - первый в мире препарат на базе "Фавипиравира", одобренный для лечения коронавируса, с 11 июня был поставлен для лечения самых тяжелых больных в самых сложных регионах России, также были осуществлены тестовые поставки в Белоруссию, планируются поставки в Бразилию, Мексику, Чили.