"Ъ": операторы техосмотра просят отменить новые правила в области ТО

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Операторы техосмотра (ТО) обратились к президенту Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину и спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину с просьбой отменить решения, принятые в рамках масштабной реформы ТО. Об этом в четверг сообщает газета " Коммерсантъ " со ссылкой на письмо операторов.

По данным издания, властям предложено включить отрасль в список пострадавших в условиях коронавируса, уменьшить периодичность обязательного прохождения ТО, установить налоговые каникулы для компаний, а также отменить возможность покупки диагностических карт без подтверждения ТО. По мнению 120 представителей отраслевых компаний, из-за принятого закона операторы оказались на грани банкротства.

"Операторам приходится работать себе в убыток, обрекая свой бизнес на банкротство. До 30 сентября на пунктах техосмотров посетителей не будет, и, как нам выживать в данной ситуации, неизвестно", - приводит газета текст письма.

Как передает издание, в Госдуме не согласны с просьбой изменить новые нормы. Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил "Коммерсанту", что причина сложившихся проблем у операторов ТО заключается не в принятом законе, а в том, что "70% транспорта стоит, никто не едет проверяться".

В 2019 году в Госдуме приняли законопроект о реформе ТО, которая была призвана изменить сложившуюся в РФ практику покупки диагностических карт совместно с полисом ОСАГО. Реформа предполагала перевод диагностических карт в электронный вид, обязательную фотофиксацию процедуры ТО, рост штрафов для компаний, торгующих картами, и введение штрафов для водителей за езду без ТО. Нововведения должны были заработать 7 июня 2021 года, но из-за пандемии коронавируса и усложнения экономической ситуации запуск реформы перенесли на 1 марта 2021 года.