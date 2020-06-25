Исследование: россияне в июне втрое увеличили траты на путешествия

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Россияне в первой половине июня втрое увеличили траты в турагентствах по сравнению с периодом самоизоляции. При этом жители России тратят на путешествия по-прежнему меньше, чем в феврале - марте этого года, говорится в сообщении пресс-службы банка ВТБ.

"ВТБ изучил затраты россиян на туристические поездки в первой половине июня. Всего за это время, по данным эквайрингового бизнеса банка, объем заказов в турагентствах составил 320 млн рублей, что почти в 3 раза превосходит результаты за аналогичный период мая и почти в 3,5 раза - апреля. Резкий рост зафиксирован во всех смежных сегментах: бронирование железнодорожных, авиабилетов, отелей", - отмечается в сообщении.

Общее число заказов в туристических агентствах в июне превысило 21 тыс., что на 160% превышает результат за первую половину мая и на 219% - апреля, добавили в ВТБ. Сумма трат на поездки в среднем оказалась выше весенних месяцев (+6% к апрелю и +8% к маю), но почти на 43% ниже, чем затраты до периода пандемии. Это говорит о том, что россияне пока предпочитают поездки на более короткие расстояния, считают аналитики банка.

Затраты на железнодорожные билеты в первой половине июня в 2 раза превысили результат мая и почти в 2,5 раза - апреля. По сравнению с февралем оборот в этом сегменте пока ниже на 45%. При этом размер среднего чека в июне составляет порядка 2 тыс. рублей и уже превышает не только весенние, но даже зимние показатели - на 16%. В сегменте авиабилетов объем трат россиян в июне по сравнению с маем увеличился на 157%, апрелем - 211%.

При этом объем трат на бронирование отелей в первой половине текущего месяца составил 250 млн рублей, подсчитали в ВТБ. Показатели прироста к апрелю - маю сопоставимы с сегментов авиабилетов, но отставание до февральских значений пока больше - 66%. При этом по размеру среднего чека траты в данной категории обгоняют все три месяца, включая февраль на 20%, добавили в банке.