МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Более 70 тыс. компаний малой розницы подключились к системе маркировки табака. Об этом в четверг в ходе прямой линии по маркировке сообщил представитель оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Ян Витров.

"По нашим оценкам, в системе маркировки зарегистрировались более 70 тыс. индивидуальных предпринимателей, большая часть которых относится именно к организации розничной торговли", - сказал он, уточнив, что, по оценкам отрасли, всего порядка 120 тыс. организаций реализуют табачную продукцию.

Также он добавил, что, по оценкам ЦРПТ, все компании розничной торговли уже сейчас оснащены кассами, и значительная часть из них передают сведения в систему маркировки о продаже табачной продукции через кассы. "В части внедрения электронного документооборота сейчас производители и поставщики табачной продукции активизировали свою работу по подключению своих контрагентов к системе", - сказал он, подчеркнув, что оператор не ожидает проблем в подключении среди малой розницы.

Эксперимент по маркировке табачной продукции в России начался 15 января 2018 года. С 1 марта 2019 года маркировка стала обязательной, а с 1 июля 2019 года был прекращен выпуск немаркированных сигарет. Оборот немаркированных сигарет прекращается с 1 июля текущего года.