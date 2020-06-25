"Алроса" направит на дивиденды за II полугодие 2019 года 100% свободного денежного потока

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Акционеры "Алросы" на годовом собрании одобрили выплату дивидендов за II полугодие 2019 года в размере 19,37 млрд руб., или 2,63 руб. на акцию, что соответствует 100% свободного денежного потока (free cash flow, FCF) за период. Это следует из материалов компании.

Таким образом, с учетом дивидендов, выплаченных за I полугодие (28,28 млрд руб.), на выплату дивидендов по итогам деятельности компании за 2019 год будет направлено 100% свободного денежного потока, который составил 47,65 млрд руб., что соответствует 6,47 руб. на акцию.

Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определено 13 июля 2020 года.

Дивидендная политика

В конце июня 2019 года наблюдательный совет "Алросы" утвердил изменения в дивидендную политику, уточняющие условия, при которых на дивиденды может быть направлено 100% свободного денежного потока. Согласно этим изменениям, компания может направлять на дивиденды по итогам полугодия весь FCF за соответствующее полугодие при условии, что отношение чистого долга к EBITDA на конец отчетного периода составляет от 0,0х до 0,5х (не включительно).

Если же значение показателя чистый долг/EBITDA на конец первого полугодия или года соответствует диапазону 0,5-1,0х (не включительно), то размер полугодовых дивидендных платежей составляет от 70% до 100% от свободного денежного потока. При условии, что долговая нагрузка "Алросы" ниже 0,0х, компания может направить на дивиденды более 100% от свободного денежного потока за период. При долговой нагрузке от 1,0х до 1,5х размер полугодовых дивидендов может составить от 50% до 70% свободного денежного потока.

Минимальный же уровень дивидендов составляет 50% от чистой прибыли по МСФО за период в случае, если текущее и прогнозное соотношения чистого долга к EBITDA не превышает 1,5х.

По итогам 2019 года соотношение чистого долга к EBITDA "Алросы" составило 0,7х.

О компании

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, ее доля в мировом объеме добычи составляет 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%. В свободном обращении находится почти 34% акций.