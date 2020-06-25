Ростехнадзор будет активнее реагировать на информацию в СМИ о нарушениях промбезопасности

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Глава Ростехнадзора Алексей Алешин поручил ведомству немедленно реагировать на все случаи появления в СМИ информации о грубых нарушениях промышленной безопасности. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.

"На все случаи появления в СМИ информации о грубых нарушениях промышленной безопасности [Алексей] Алешин поручил реагировать немедленно и активнее применять такую меру воздействия, как административная приостановка деятельности", - сказано в сообщении.

Кроме того, Ростехнадзор рассмотрит нарушения промбезопасности в период голосования по конституции как "отягчающее обстоятельство" при будущих проверках.

"Ростехнадзор будет рассматривать факты нарушений в период голосования [по поправкам в конституцию] как своего рода "отягчающее обстоятельство" в ходе последующих надзорных мероприятий", - сообщил Алешин.

Эксплуатанты опасных производственных объектов будут нести личную ответственность за соблюдение установленных норм и правил в условиях ограничений по проверкам из-за коронавируса, добавил глава ведомства.

Общероссийское голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.