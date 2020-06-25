Завод Ford Sollers в Татарстане произведет 200 автобусов для школ республики

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Компания Ford Sollers произведет и поставит 200 школьных автобусов на базе модели Transit для учебных учреждений республики, говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Ford Sollers произведет 200 школьных автобусов на базе Ford Transit по заказу Министерства образования и науки Республики Татарстан. Данный заказ поступил в рамках обновления автопарка школьных автобусов региона к началу следующего учебного года. Школьный автобус - специальная версия, разработанная на базе Ford Transit с длинной колесной базой, имеет задний привод и оснащен дизельными двигателями Duratorq TDCi объемом 2,2 л и мощностью 136 л. с. в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией. Автобусы окрашены в желтый цвет, на них нанесена надпись "ДЕТИ", а также предупреждающие наклейки внутри салона", - говорится в сообщении.

Все автомобили оснащены, в соответствии с требованиями, тахографом, позволяющим вести запись и хранение информации о действиях водителя, и ограничителем скорости до 60 км/ч.

Как уточнили в пресс-службе, автобус разработан с учетом необходимых требований технического регламента, гарантирующих безопасную перевозку детей. Сидения для пассажиров имеют износостойкую обивку, а также оборудованы ремнями безопасности. На вещевых полках компактно можно разместить учебные принадлежности - рюкзаки и портфели школьников. Школьный автобус рассчитан на перевозку 21 ученика и одного сопровождающего.

Завод Ford Sollers в Елабуге выпускает линейку коммерческих автомобилей Ford Transit по технологии полного цикла, включая сварку и окраску. R&D центр компании также занимается разработкой и производством специальных версий коммерческого транспорта на базе Ford Transit, адаптированных для нужд российских корпоративных и государственных заказчиков.