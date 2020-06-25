"Русал" вложит более 1,4 млрд рублей до 2025 года в снижение выбросов Красноярского завода

ТАСС, 25 июня. "Русал" с 2019 года по 2025 года в рамках федерального проекта "Чистый воздух" инвестирует более 1,4 млрд рублей в снижение выбросов Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ, входит в "Русал"). Об этом сообщил ТАСС директор департамента по экологии, охране труда и промышленной безопасности "Русала" Иван Ребрик.

Он напомнил, что с 2004 года количество выбросов завода в результате реализации природоохранных мероприятий снизилось на 40%. Инвестиции в эти мероприятия составили порядка $395 млн.

"В итоге 98% валовых выбросов завода уже сегодня находятся в границах санитарно-защитной зоны завода и не превышают установленные нормативы. Далее в рамках комплексного плана мероприятий по улучшению экологической обстановки и снижению выбросов в атмосферный воздух Красноярска, вошедшего в федеральную программу "Чистый воздух", снизить выбросы еще на 5,8 тыс. тонн за счет завершения перевода завода на технологию "Экологический Содерберг", увеличения степени герметизации электролизеров и ряда других мероприятий. На эти цели планируется направить более 1,4 млрд рублей", - сказал Ребрик.

Как сообщалось ранее, реализация мероприятий федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" должна к 2024 году сократить выбросы в Красноярске на 22%.

Красноярский алюминиевый завод построен в Красноярском крае в составе единого комплекса алюминиевой промышленности, в который также вошли Кия-Шалтырский нефелиновый рудник, Ачинский глиноземный комбинат, Красноярский металлургический завод, Красноярская ГЭС. Мощность предприятия составляет более 1 млн т алюминия в год.

О компании

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. По итогам 2019 года производство компании достигло 3,76 млн тонн, а продажи выросли до 4,176 млн тонн (+13,8%).

Основные акционеры холдинга - En+ Group с долей 56,88%, SUAL Partners Виктора Вексельберга и партнеров с долей 26,5%. Free float - 16,62%.