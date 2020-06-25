Экс-кандидат в губернаторы Петербурга и режиссер Бортко выиграл суд с рекламным агентством

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отказал в иске рекламному агентству "Реклама-центр", которое требовало взыскать с бывшего кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга и режиссера Владимира Бортко более 4 млн рублей долга за оказание услуг по размещению агитации. Об этом ТАСС сообщила юридический представитель Бортко в суде Яна Корзинина.

"Суд сегодня выслушал обе стороны и вынес решение отказать в иске в полном объеме", - сказала она, добавив, что вынесенным решением она и ее доверитель довольны, так как "требования были не обоснованы".

Ранее объединенная пресс-служба судов Петербурга со ссылкой на исковые требования сообщала, что в июне прошлого года между агентством и Бортко, который на тот момент являлся кандидатом в губернаторы Петербурга, был заключен договор в порядке исполнения положений закона "О выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга - губернатора Санкт-Петербурга". Согласно этому документу, организации, оказывающие услуги по размещению агитационных материалов, обязаны обеспечить кандидатам равные условия оплаты своих работ. Из искового заявления следовало, что ООО "Реклама-центр" исполняло обязательства по договору в период с июня по август 2019 года, а оплата Бортко проведена только за июнь и июль.

Сам Бортко сообщал ТАСС, что речь идет о "выдуманном долге". По его словам, указанная рекламная организация требовала большую оплату за услуги, а предвыборный штаб Бортко решил, что необходимо заключить договор с новой компанией, что и были сделано. В горизбиркоме ТАСС сообщали, что, согласно закону "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", расходы на проведение предвыборной агитации осуществляются исключительно за счет средств соответствующих избирательных фондов. Бесплатное выполнение работ, оказание услуг юридическими лицами и иными подразделениями, прямо или косвенно связанных с выборами, запрещено.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга прошли в единый день голосования 8 сентября 2019 года. В них приняли участие самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия" и Михаил Амосов от партии "Гражданская платформа". Режиссер Бортко, ранее зарегистрированный в качестве кандидата от КПРФ, отказался от участия в выборах, 1 сентября горизбирком аннулировал его регистрацию, его фамилия была вычеркнута из уже напечатанных бюллетеней для голосования на губернаторских выборах. Беглов одержал победу в первом туре, набрав 64,43% голосов.