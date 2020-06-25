Volkswagen отзывает в России более 1 тыс. седанов Polo

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. "Фольксваген Груп Рус" - официальный представитель Volkswagen в России - отзывает 1 079 автомобилей модели Polo Sedan. Речь идет о транспортных средствах, изготовленных в 2020 году, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причина отзыва транспортных средств: на стойку "В" были наклеены таблички, в которых указан неверный номер одобрения типа транспортного средства", - пояснили в Росстандарте.

На транспортных средствах, попадающих в программу отзыва, будет заменена табличка на стойке "В". Работы будут проводиться бесплатно для владельцев авто.