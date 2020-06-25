Минэнерго ждет роста продаж топлива на бирже на фоне наращивания выпуска нефтепродуктов

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Минэнерго ожидает роста продаж топлива на бирже в июле на фоне планов компаний увеличить выпуск нефтепродуктов. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Павел Сорокин, слова которого приводятся в сообщении ведомства.

"Учитывая планы по наращиванию производства нефтепродуктов в июле, мы ожидаем сопоставимое увеличение продаж топлив на бирже", - отметил Сорокин.

Минэнерго продолжает в ежедневном режиме отслеживать ситуацию на топливном рынке и на данный момент не видит повода для регуляторных изменений, говорится в сообщении. Так, в начале июля истекают принятые Минэнерго и ФАС решения по временному снижению нормативов продаж топлив на бирже.

По словам Сорокина, уже на сегодняшний день с учетом наличия спроса компании торгуют на бирже на уровне или выше старого норматива по всем нефтепродуктам. По информации АО "СПбМТСБ", за неделю с 17 по 23 июня ВИНКи реализовали 395,3 тыс. т нефтепродуктов, среднесуточный объем торгов автомобильного бензина за неделю вырос на 1,6%.

"Рост в том числе и биржевого оборота топлива постепенно позволит российским НПЗ улучшить свои экономические показатели эффективности и постепенно выйти на полностью положительную маржу переработки в июле 2020 года по всей корзине продуктов. К настоящему моменту отгрузка автомобильного бензина экологического класса 5 на внутренний рынок за последние 7 дней - с 17 по 23 июня - выросла на 3,7% до 675,1 тыс. т, при этом экспорт за тот же период снизился до 50,2 тыс. т", - добавил Сорокин.

Импорт топлива

Запрет на импорт топлива в РФ не сказывается на обеспечении регионов страны. Все АЗС и аэропорты полностью обеспечены топливом, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"Действие запрета не сказывается на ситуации с топливообеспечением регионов - предприятия нефтепродуктообеспечения, автозаправочные станции и аэропорты обеспечены топливом в полном объеме, а запасы в большинстве регионов превышают нормативный показатель в 10 суток, а товарные остатки держатся на уровне 1,4 млн т", - сказано в сообщении.

При этом министерство продолжает изучать целесообразность сохранения запрета на импорт. "При нормализации рыночных условий" Минэнерго РФ рассмотрит возможность досрочного прекращения ограничений, говорится в сообщении.

Минэнерго рассмотрит возможность досрочной отмены временных ограничений на импорт топлива в РФ при нормализации рыночных условий. "Минэнерго продолжает мониторинг целесообразности сохранения запрета на импорт и при нормализации рыночный условий рассмотрит возможность досрочного прекращения ограничений", - сказано в сообщении.

Однако, в настоящее время запрет на импорт топлива требуется сохранить, в том числе из-за низкого уровня спроса - на 10-15% ниже июня 2019 г., отмечается в сообщении министерства. При этом запрет импорта топлива в РФ не сказывается на обеспечении регионов страны. все АЗС и аэропорты полностью обеспечены топливом, указали в Минэнерго.

"Действие запрета не сказывается на ситуации с топливообеспечением регионов - предприятия нефтепродуктообеспечения, автозаправочные станции и аэропорты обеспечены топливом в полном объеме, а запасы в большинстве регионов превышают нормативный показатель в 10 суток, а товарные остатки держатся на уровне 1,4 млн т", - отметили в министерстве.

В конце мая 2020 г. на фоне беспрецедентного падения спроса на топливо российские власти временно приостановили ввоз в Россию нефтепродуктов иностранного производства. Запрет действует до 1 октября. Однако до 15 июля предусматривалась возможность изменить срок действия постановления.

По данным ФТС, Россия импортирует относительно небольшой объем автобензина. В 2019 г. было ввезено около 1 тыс. т. Дизель импортируется в более значительных объемах: в 2019 г. - 62 тыс. т (+7,5% к уровню 2018 г.). В I квартале 2020 г. ввоз дизельного топлива вырос в 4 раза - до 40 тыс. т.