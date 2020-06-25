Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торговой сессии снизились на 1,12-1,87%

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Российский фондовый рынок в четверг перешел к снижению, отыгрывая динамику внешних площадок, зафиксированную днем ранее. Однако в ходе сессии на улучшении внешнего фона он смог отыграть часть потерь. Индекс Мосбиржи по итогам торговой сессии снизился на 1,12%, до 2 760,75 пункта, РТС - на 1,87%, до 1 257,18 пункта.

Доллар к рублю на 19:30 мск вырос на 0,44%, до 69,16 рубля, евро - снизился на 0,29%, до 77,618 рубля.

Поддержку российским акциям оказала динамика рынка энергоносителей, где стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,9%, до $41,09 за баррель. Покупкам способствовала и ситуация на западных фондовых площадках. "В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,1%, а в США в ходе первых часов торгов Dow Jones и S&P 500 удержали позиции у уровней закрытия предыдущего дня", - пояснил главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

В целом продажи на рынках происходили на фоне усиливающихся признаков второй волны пандемии в разных странах, включая США, так и на фоне ухудшения прогнозов для мировой экономики. "Накануне МВФ сообщил о том, что пандемия оказывает более деструктивное давление, чем ожидалось в апреле. Предыдущий прогноз мирового ВВП по итогам 2020 года (-3%) пересмотрен в сторону ухудшения (-4,9%). Статистика тоже не добавила оптимизма: если оценка ВВП США за первый квартал вышла в рамках ожиданий, то первичные обращения за пособиями по безработице в США за неделю составили 1,48 млн при прогнозе 1,3 млн", - объяснил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Фаворитами рыночного спроса стали акции "Яндекса", выросшие на 4,23%.

"Корпоративный новостной поток в последние дни для эмитента насыщенный, от сложных отношений "Яндекса" и Сбербанка, до улучшения взаимодействия между эмитентом и ВТБ. У диверсифицированного бизнеса больше перспектив для развития и расширения, цель по бумаге может быть на 4 100 рублей, но движение станет актуальным после коррекции", - считает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Также в пределах 1% восстанавливались акции "Норникеля". "В "Норникеле" предварительно оценили расходы на ликвидацию последствий аварии и разлива топлива в Норильске в скромные, по сравнению с возможностями корпорации, 10 млрд рублей", - пояснил аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин.

Обыкновенные акции Сбербанка подешевели сегодня к вечеру на 1%. "Сбербанк объявил о снижении минимальной процентной ставки по кредиту на любые цели для физлиц с 12,9% до 11,9%. Эта информация, а также данные о разделе активов с "Яндексом", в результате которой Сбербанку придется провести ребрендинг платежной системы "Яндекс.Деньги", были восприняты рынком настороженно", - также отметил Осин.

Прогноз на пятницу

Завтра инвесторы могут продолжить переоценку рисков коронавируса с учетом поступающих данных. В то же время для российского рынка останется важным уровень нефтяных цен. "Если котировки сделают попытку вновь восстановиться до уровней вблизи $43, российский рынок акций может сохранить потенциал для тестирования уровней выше 2 800 пунктов по индексу Мосбиржи. В конце недели стоит обратить внимание на майские данные по потребительским расходам в США", - отметил Бахтин.

По оценкам "БКС Премьер", в пятницу индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 2 730-2 815 пунктов, курс рубля к доллару - 68,8-70 рубля.

Целевые диапазоны закрытия пятницы "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи и курса доллара к рублю составляют 2 735 -2 795 пунктов и 68,80-69,70 рубля соответственно.