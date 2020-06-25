Загрузка московских фитнес-клубов в первые дни работы составила 50%

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Загрузка московских фитнес-клубов в первые дни работы после завершения режима самоизоляции составила 50% по сравнению с показателями июня 2019 года. Об этом ТАСС сообщила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) России Ольга Киселева.

"В первые дни работы у ключевых игроков столичного рынка загрузка составила в среднем 50% по сравнению с показателями июня 2019 года", - сказала она.

По словам Киселевой, июнь - июль в принципе является низким сезоном для фитнес-индустрии. Кроме того, часть клиентов в разъездах, а кто-то будет опасаться пока возвращаться в зал из-за пандемии. Тем не менее, некоторым игрокам рынка удалось сохранить высокий уровень трафика. Так, в первый день работы московских клубов сетей World class и "Территория фитнеса" посещаемость составила 63% от показателей за июнь прошлого года. Сеть XFit показала 65% загрузки, а клубы "Оранжфитнес", "Ситифитнес" и Fitness Holding - по 60%.

При этом в московские клубы сети Alex fitness по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первый день пришло 30-40% посетителей от стандартной загрузки буднего дня. В клубах "Зебра" загрузка составила около 20-30% в первые дни. По данным ассоциации, большинство опрошенных клиентов (42%) рады возможности тренироваться и настроены позитивно, с пониманием к нововведениям в связи с ситуацией с коронавирусом относятся 33%, негативно восприняли требования Роспотребнадзора 9%, а 9% отказались выполнять. Киселева уточнила, что делать далеко идущие выводы на исследовании на таком коротком промежутке времени преждевременно, но эти цифры необходимы коллегам из регионов, которые готовятся к открытиям.

По данным ассоциации, большинство фитнес-клубов открылись в первый же день с момента снятия карантина. 3% игроков хотят подождать несколько дней. По данным АОФИ, в Москве до ситуации с COVID-19 и остановки работы фитнес-клубов находилось 1800 фитнес-объектов, в которых работали более 75 тыс. человек.