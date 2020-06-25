В Германии опубликовали открытую петицию с просьбой возобновить продажи LADA в ЕС

БЕРЛИН, 25 июня. /ТАСС/. Открытая петиция с просьбой возобновить продажи автомобилей LADA в Германии и Евросоюзе опубликована в Германии при поддержке официального дистрибьютора в ФРГ - компании Lada Deutschland GmbH. Она адресована "АвтоВАЗу", альянсу Renault–Nissan–Mitsubishi, Минэкономразвития и посольству РФ в Берлине.

Петиция опубликована на сайте https://weact.campact.de/, по состоянию на четверг ее подписали 1 159 человек. Инициаторы подчеркивают, что это важно сделать, "поскольку Lada предлагает широкий спектр нишевых моделей, которые, во-первых, каждому доступны, во-вторых, уже примерно 40 лет имеют фанатов и постоянный круг покупателей в Германии и ЕС". Как отмечается, петиция получила поддержку официального дистрибьютора.

В начале июня в Lada Deutschland GmbH сообщили ТАСС, что бренд LADA покинул европейский рынок в мае 2019 года и поставки машин в Европу с того времени были прекращены. В компании также выразили сожаление по поводу такого решения "АвтоВАЗа".