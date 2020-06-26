Объем инвестиций в проекты Сахалинской области за начало года увеличился на 9,4%

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Инвестиционные вложения в основной капитал в Сахалинской области по итогам первого квартала 2020 года достигли отметки в 43,8 млрд рублей - на 9,4% больше показателя прошлогоднего аналогичного периода. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе правительства островного региона.

"Сахалинская область остается привлекательной для инвесторов. Прирост [за первый квартал года] по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 9,4%", - сообщили в пресс-службе.

По информации областных властей, наиболее привлекательны для инвесторов нефтегазовые проекты на шельфе Сахалина. В добычу и переработку водных биологических ресурсов направлено свыше 1,5 млрд рублей. Почти такая же сумма вложена в строительство зданий и инженерных сооружений. Капиталовложения в островное животноводство выросли более чем в 1,5 раза. Последнее в сахалинском правительстве объясняют эффективными мерами поддержки местных предпринимателей, региональными субсидиями, а также грантами для начинающих фермеров.

Продолжаются инвестиции в рамках территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ). Резиденты островных ТОР "Южная", "Горный воздух" и "Курилы" вложили в свои проекты 19 млрд рублей, создали свыше 1 тыс. новых рабочих мест. Участники Свободного порта Владивосток инвестировали в регионе 7,3 млрд рублей, сформировали 700 рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

Ранее вице-премьер правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев напоминал, что на российском Дальнем Востоке реализуется более 2,4 тыс. инвестиционных проектов, которые получают меры государственной поддержки. Инвесторами вложено в развитие округа 1,2 трлн рублей. "Если все заключенные соглашения будут реализованы, то объем инвестиций по ним составит более 4,3 трлн рублей. В рамках проектов уже создано более 51 тыс. рабочих мест, запущено 325 предприятий", - говорил тогда Трутнев.