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Источник: глава ЕАБР Андрей Бельянинов покинет банк

Его место займет первый заместитель гендиректора "Почты России" Николай Подгузов

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Глава Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов с 29 июня покидает банк, его место займет первый заместитель генерального директора "Почты России" Николай Подгузов, сообщил ТАСС источник, знакомый с кадровыми изменениями в банке развития.

"Андрей Бельянинов 29 июня покидает банк, его должность займет Николай Подгузов из "Почты России", - сказал собеседник ТАСС.

Бельянинов назначен на должность председателя правления ЕАБР 1 декабря 2017 года. За этот период инвестиционный портфель банка вырос на 70% - до $9,2 млрд. Также ЕАБР создал расчетно-клиринговую систему и начал прямую конвертацию - минуя доллар - национальных валют стран-участниц банка. В конце прошлого года о намерении стать членами ЕАБР официально заявили Венгрия и Молдавия.

Подгузов с июля 2017 года являлся гендиректором ФГУП "Почта России". В феврале 2020 года гендиректором "Почты России" был назначен Максим Акимов (бывший вице-премьер РФ), а Подгузов перешел на должность первого заместителя гендиректора. До прихода в "Почту России" Подгузов занимал пост замглавы Минэкономразвития.

ТАСС направил официальный запрос в ЕАБР.

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, призванной содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности.

Теги
Бельянинов, Андрей ЮрьевичРоссияВенгрияМолдавияАкимов, Максим АлексеевичПодгузов, Николай Радиевич
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