Кабмин разрешил регионам платить субсидии отдельным торгующим алкоголем организациям

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Правительство России разрешило регионам платить субсидии организациям, торгующим подакцизной продукцией, в том числе алкоголем. Речь идет о предприятиях из перечня наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики. Как сообщает пресс-служба кабмина, такое постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Новая норма касается, в частности, гостиниц, кафе и ресторанов, терпящих значительные убытки из-за COVID-19. До этого предприниматели с лицензией на продажу алкоголя не могли рассчитывать на финансовую помощь. Теперь же субъекты Федерации получили право оказывать им поддержку за счет бюджетных средств", - говорится в сообщении кабмина.