"Газпром" понизит дивиденды за 2019 год на 8%

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Акционеры "Газпрома" на годовом собрании приняли решение утвердить дивиденды за 2019 г. в размере 15,24 руб. на акцию, что на 8,24% ниже рекордных выплат за 2018 г. (16,61 руб. на акцию), говорится в сообщении компании.

Всего на выплату дивидендов будет направлено 360,784 млрд руб., или 30% от чистой прибыли по МСФО.

"Подведены итоги собрания акционеров. Решения приняты по всем вопросам повестки, в том числе по дивидендам за 2019 г. Они составят 360,8 млрд руб. или 15,24 руб. на акцию. Это близко к рекордно высокому уровню предыдущего года", - прокомментировал итоги собрания официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"Дивиденды утверждены акционерами в объеме, который предлагало правление компании и поддержал совет директоров. Важно, что предложение выплачивать такие большие дивиденды было сделано на фоне сложной ситуации на энергетических рынках", - добавил Куприянов.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 16 июля 2020 г. Датой завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, - 30 июля 2020 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 20 августа 2020 г.

Собрание также утвердило аудитором компании на 2020 г. ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты". Компания была признана победителем открытого конкурса, проведенного "Газпромом".

Правление "Газпрома" одобрило проект дивидендной политики компании в новой редакции в декабре 2019 г. В соответствии с проектом новой дивидендной политики, чистая прибыль будет корректироваться на ряд неденежных статей (статьи доходов и расходов, не связанные с движением денежных средств в отчетном периоде). Целевой уровень дивидендных выплат - не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Достичь этого уровня планируется поэтапно: по итогам работы в 2019 г. - не менее 30%; по итогам работы в 2020 г. - не менее 40%; по итогам работы в 2021 г. и в последующие годы - не менее 50%.

Росимуществу принадлежит 38,4% акций "Газпрома", государственному "Роснефтегазу" - 10,97%, "Росгазификации" - 0,89%.