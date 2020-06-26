Правительство продлило эксперимент по прослеживаемости товаров до 31 декабря 2020 года

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Эксперимент по прослеживаемости товаров, выпущенных на территории РФ для внутреннего потребления, продлевается до 31 декабря 2020 года, говорится в постановлении правительства РФ, размещенном на официальном портале правовой информации.

В ходе эксперимента отслеживаются, в частности, холодильники, стиральные машинки, мониторы и проекторы, электронные схемы, детские коляски и детские автокресла, автопогрузчики, бульдозеры, грейдеры, экскаваторы и другие.

Целью эксперимента является проверка функционирования системы сбора информации о товарах для противодействия незаконному ввозу и обороту в том числе и контрафактных товаров. Также он поможет подтвердить подлинность товаров, стандартизировать и унифицировать процедуры учета их оборота. Кроме того, планируется, что повысится собираемость таможенных платежей и налогов.

Ранее предусматривалось провести эксперимент с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года .