Российский экспортный центр поддержит смоленские предприятия

ТАСС, 26 июня. Предприятия Смоленской области, ориентированные на экспорт, получат дополнительную поддержку Российского экспортного центра. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время рабочей поездки в Смоленскую область, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"За счет ресурсов Российского экспортного центра им можно оказать дополнительную поддержку при выходе на внешние рынки. Многие из представленных здесь фабрик и заводов обладают существенным экспортным потенциалом, чему способствует, в том числе выгодное географическое положение Смоленской области, которая находится в непосредственной близости к основным рынкам сбыта - странам ЕС и СНГ. То есть они могут значительно экономить на логистике. Поэтому будем и дальше развивать промышленность в Смоленской области", - приводятся в сообщении слова Мантурова.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский отметил, что новые меры поддержки и рекомендации профильного министерства дадут импульс развитию промышленности, которая в регионе составляет около 20% валового регионального продукта. "Мы получали и получаем очень серьезную поддержку от Министерства промышленности и торговли. <...> Администрация области очень признательна всем компаниям, которые перестроили производство, учитывая вызовы времени, и сейчас занимаются выпуском средств индивидуальной защиты", - цитирует пресс-служба Островского.

Во время поездки в Смоленскую область Мантуров ознакомился с работой предприятия легкой промышленности "РозТех", чулочно-трикотажной фабрики "Наше", Вяземского машиностроительного завода, предприятия "Рославльская игрушка", деревообрабатывающего производства "Эггер древпродукт Гагарин" и других, уточнили в пресс-службе правительства региона. Также он посетил выставочную экспозицию продукции промышленных предприятий Смоленской области, где представлены стенды заводов и фабрик разных отраслей - от сельского хозяйства до цифровых технологий.