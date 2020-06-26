Минпромторг поддержит производство авиакресел на Вяземском кожевенном заводе

ТАСС, 26 июня. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации поддержит производство авиационных сертифицированных кресел на Вяземском кожевенном заводе компании "ВКП ЛТ". Об этом визита в Смоленскую область сообщил министр Денис Мантуров.

"Компания выиграла тендер по обшивке кресел самолетов для компании "Аэрофлот", и мы договорились о том, что мы состыкуем ВКП ЛТ с ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация - прим. ТАСС). Рассчитываем использовать их возможности, потенциал при поставке продукции непосредственно на производство. Причем речь идет не только о коже, компания заинтересована в производстве и авиационных сертифицированных кресел. Будем поддерживать", - сказал он.

Продукция компании пользуется спросом в 12 странах мира. Мантуров отметил, что Смоленская область имеет конкурентное преимущество: кадровый потенциал, сырье и удачное логистическое расположение.

Вяземской кожевенный завод входит в тройку лучших кожевенных заводов России, ежемесячный объем производства составляет 140 тыс. кв. м готовой кожи. Согласно данным, указанным на сайте предприятия, завод производит широкий ассортимент натуральных кож: для верха обуви, подкладок, автомобильную, галантерейную, мебельную кожи и спилок. Был основан в декабре 1921 года.