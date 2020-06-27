АФК "Система" направит на дивиденды за 2019 год 1,25 млрд рублей

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Акционеры АФК "Система" решили направить на выплату дивидендов по результатам 2019 года 0,13 рубля на одну обыкновенную акцию (или 2,6 рубля на одну GDR) - на общую сумму 1,25 млрд рублей. Такое решение акционеры приняли на общем годовом собрании компании.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 16 июля 2020 года.

Помимо этого, АФК "Система" рассчитывает принять в 2020 году новую дивидендную политику, которая бы позволила серьезно увеличить выплаты акционерам. Об этом в ходе годового общего собрания акционеров заявил основной бенефициар, глава совета директоров корпорации Владимир Евтушенков. "Мы полностью пересмотрим наше отношение к дивполитике с точки зрения резкого увеличения выплат дивидендов. Как это будет выражено в абсолютных цифрах, сейчас сказать трудно. Но ясно совершенно, что дивидендные выплаты будут увеличены даже не на 18%, а значительно больше. Более подробно выступим с разъяснением после того, как обсудим на комитетах при совете директоров", - сказал он.

О дивидендной политике

В связи с необходимостью сократить долг АФК "Система", обязательства которой существенно выросли из-за выплат 100 млрд рублей по мировому соглашению с "Роснефтью", по итогам 2017 года акционеры приняли решение выплатить дивиденды в размере 0,11 рубля на одну обыкновенную акцию (или 2,2 рубля на одну GDR), общая сумма дивидендов равнялась 1,06 млрд рублей.

По итогам 2018 года АФК "Система" направила на выплату дивидендов нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 1,06 млрд рублей, или 0,11 рубля на одну обыкновенную акцию.

Прежняя дивидендная политика корпорации подразумевала выплату 1,19 рубля на акцию. В АФК "Система" неоднократно заявляли, что рассматривают возможность вернуться к прежней дивполитике или к ее изменению.

Основной бенефициар АФК "Система" - председатель совета директоров Владимир Евтушенков (59,2%), на free float находится 16,5% акций и 15,9% глобальных депозитарных расписок (GDR), остальные 8,4% акций и GDR принадлежат компаниям группы АФК "Система", членам совета директоров и менеджменту корпорации.