Ремонт связывающего СКФО с Калмыкией участка дороги планируют завершить в 2022 году

ПЯТИГОРСК, 27 июня. /ТАСС/. Ремонт участка автомобильной дороги, связывающей регионы Северо-Кавказского федерального округа с Калмыкией, планируется завершить в 2022 году, сообщили ТАСС в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ".

"Планируется капитальный ремонт автомобильной дороги Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь на участке км 410+000-км 430+000. Этот отрезок дороги расположен на территории Ставропольского края", - сообщили в пресс-службе.

Работы начнутся в третьем квартале 2020 года, планируется их завершить в 2022 году. В ходе ремонта специалисты заменят дорожную одежду и элементы обустройства.

На территории Ставропольского края более 827 км автомобильных дорог федерального значения общего пользования находятся в оперативном управлении ФКУ Упрдор "Кавказ". Это трассы Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь, Р-217 "Кавказ", А-157 Минеральные Воды (аэропорт) - Кисловодск, А-167 Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды. Свыше 85% автодорог соответствуют нормативным требованиям.