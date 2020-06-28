Эксперт: правила заезда в российские санатории необходимо продолжить смягчать

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Требование предоставлять при заезде в санаторий сведения об отсутствии в течение 14 дней контактов с заразившимися коронавирусом в дальнейшем также необходимо отменить. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

"При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными коронавирусом в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее, чем за три дня до отъезда. И вот здесь возникает вопрос достоверности: как именно будут проверять, был ли контакт. А если был, но человек не знал? Правила уже сильно смягчены, но часть из положений, в частности, о получении документов, о предоставлении справок туристами, на наш взгляд, может быть пересмотрена, конечно же, с учетом организации безопасного отдыха", - сказал Волков.

Роспотребнадзор отменил требование о предъявлении отдыхающими в санаториях справок об отрицательном тесте на коронавирус. Вместо этого потребуется документ об отсутствии контакта с зараженными в течение 14 дней до заезда. Это позволит сэкономить средства отдыхающих, которые сдавали тесты за свой счет, однако не избавит туристов от необходимости посещать медучреждения перед поездкой в санаторий, отметил Волков.