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РБК: российские банки ограничили возможность уходить в минус по дебетовым картам

По данным бюро кредитных историй "Эквифакс", по итогам мая 2020 года средний лимит овердрафта сократился примерно на треть по сравнению с апрелем и составил 20,4 тыс. рублей
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российские банки на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции стали резко сокращать средний лимит овердрафта для клиентов, которые тратят по дебетовым картам больше денежных средств, чем имеют. Об этом в понедельник сообщает РБК со ссылкой на подсчеты бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс".

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Бюро в своей статистике учитывало только дебетовые карты, к которым подключается опция овердрафта, представляющего собой кредит и позволяющего клиенту расходовать больше средств, чем есть на счете. При этом допустимая сумма перерасхода определяется банком, который и устанавливает тот или иной лимит.

По итогам мая 2020 года средний лимит овердрафта упал до 20,4 тыс. рублей, сократившись по сравнению с апрелем на треть (34,8%), а по сравнению с мартом - почти на 60%. Издание сообщает и о сокращении выдачи карт с такой опцией: в мае клиенты банков получили 3,8 тыс. дебетовых карт с овердрафтом, что в 8,2 раза меньше, чем в марте. Объем выданных карт с овердрафтом в мае составил 78,3 млн рублей, что в 20 раз меньше, чем в марте. По статистике бюро, на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд рублей.

РБК также приводит сведения Объединенного кредитного бюро (ОКБ), который, в отличие от БКИ, включает в свою статистику по овердрафтам задолженность не только по дебетовым картам, но и по картам рассрочки. По данным ОКБ, в мае 2020 года средний лимит овердрафта составил порядка 42 тыс. рублей, что на 7,3% меньше по сравнению мартом. Представитель Национального бюро кредитных историй (НКБИ), который также входит в топ-3 российских БКИ, сообщил, что НКБИ подобную статистику не ведет.

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