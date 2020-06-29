Приморье продлит мораторий на освобождение участков с истекшей арендой

ВЛАДИВОСТОК, 29 июня. /ТАСС/. Мораторий на освобождение земельных участков, сроки аренды которых истекли в этом году, продлят в Приморье до 1 марта 2021 года, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в июне поручил подготовить предложения по улучшению условий для бизнеса на Дальнем Востоке.

"У нас непростая ситуация, связанная с коронавирусом, от которой страдает, в том числе, бизнес. Считаю необходимым продолжить их деятельность до 1 марта 2021 года при условии своевременного внесения арендных платежей и использования земельных участков по целевому назначению. За это время мы сформируем рабочую группу и направим свои предложения по изменению федерального законодательства", - процитировала пресс-служба губернатора края Олега Кожемяко.

Кожемяко предложил также закрепить эти изменения на федеральном уровне.

В начале июня во Владивостоке по инициативе правительства края установили мораторий до 1 января 2021 года на выставление требований по освобождению арендованной у администрации города земли, срок использования которой подошел к концу, и исключение записей об аренде из ЕГРН. Приостановлены также претензионные и исковые работы по всем арендаторам земельных участков и объектов недвижимости муниципальной собственности Владивостока на тот же срок.

По словам Трутнева, на Дальнем Востоке реализуется более 2,4 тыс. инвестпроектов, которые получают господдержку. Инвесторами вложено в развитие округа 1,2 трлн рублей, создано более 51 тыс. рабочих мест, запущено 325 предприятий.