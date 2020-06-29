АТОР: туры по России с заездом на следующей неделе подешевели на 12%

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Недельные туры по России с датами заезда на следующей неделе оказались на 12% дешевле, чем на аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Семидневные туры с заездом в период с 7 по 10 июля подешевели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12%", - сообщает АТОР. При этом пакетных предложений по России для туристов в прошлом году было в три раза меньше, подчеркивается в сообщении.

Специалисты проанализировали наиболее востребованные направления, включая Краснодарский край, Крым, Калининградскую область, Алтай. По сравнению с прошлой неделей эксперты отмечают рост спроса на отдых на озере Байкал. Кроме того, рекордными темпами идет бронирование Калининградской области, включая пляжный отдых.

Самый дешевый недельный тур в Калининградскую область на двоих с датами вылета 7-10 июля по состоянию на вечер воскресенья стоил 18,5 тыс. рублей, говорится в материалах АТОР. Аналогичный тур в Анапу можно было приобрести минимум за 19,5 тыс. рублей, а в Сочи - за 24 тыс. рублей. Продажи похожих туров в Геленджик и Крым стартуют от 26-27 тыс. рублей. Недельные туры на Алтай на двоих в указанные даты начинаются от 35,2 тыс. рублей, на Байкал - от 46,76 тыс. рублей. Почти все туры по минимальным ценам не включают питание.