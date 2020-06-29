Правительство сформирует пул дорожных проектов под инфраструктурные бонды на 300 млрд руб.

ЗВЕНИГОРОД, 29 июня. /ТАСС/. Правительство РФ планирует сформировать пул дорожных проектов под выпуск инфраструктурных облигаций на 300 млрд рублей, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на открытии участка на ЦКАД-5.

"Пока мы считаем, что размещение (инфраструктурных бондов - прим. ТАСС) - порядка 300 млрд рублей. Мы пытаемся собрать схему на 300 млрд", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Хуснуллин отметил, что за счет облигаций может быть профинансировано строительство международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай. "Мы сейчас прорабатываем вопрос, на что мы их будем использовать, именно на этот проект или на другие. Вообще у нас поставлена задача набрать "Автодору" максимальное количество дополнительных объемов строительства дорог с учетом плановых инвестиций. Понятно, что только бюджетных средств не хватает, потому что потребность в строительстве дорог в два - три раза превышает те деньги, которые у нас есть в бюджете", - пояснил вице-премьер.

Как раннее сообщил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко, госкомпания прорабатывает вопрос размещения бессрочных облигаций. Их сумму Петушенко не раскрыл, но сообщил о потребности во внебюджетных 400 млрд рублей до 2024 года.

Ранее вопрос привлечения внебюджетного финансирования под инфраструктурные проекты затронул президент РФ Владимир Путин. По словам главы Минтранса РФ Евгения Дитриха, эта тема сейчас прорабатывается.