Количество авиарейсов из Москвы в Крым в июле вырастет почти в пять раз

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Аэропорт Симферополя в июле обслужит 2684 рейса из Москвы, что почти в пять раз превышает показатели первого летнего месяца, когда крымская воздушная гавань приняла и отправила 576 московских рейса. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе авиаузла.

Пассажиропоток в аэропорту Симферополя резко сократился в марте из-за пандемии коронавируса. В апреле авиакомпании отменили 62% рейсов. В мае он сократился на 330 тыс. человек, или на 90,2% в сравнении с тем же периодом 2019 года. После отмены с 15 июня обязательной обсервации для приезжающих в Крым аэропорт принял и отправил за неделю 614 рейсов, показатель вырос сразу почти на 40%.

"Московское направление полетов в аэропорту Симферополь традиционно является самым популярным. После частичной отмены ограничений, связанных с COVID-19, авиакомпании активно начали восстанавливать перевозки в Крым из столицы нашей страны. Увеличение московских рейсов в аэропорту Симферополя свидетельствует не только о популярности Крыма как туристического региона, но и о заметном восстановлении деловой активности, что также не может не радовать", - приводятся в сообщении слова коммерческого директора аэропорта Сергея Дяйкина.

В июле полеты из аэропорта Симферополя в московском направлении будут выполнять 10 авиакомпаний. "К осуществлявшим рейсы в первый месяц лета "Аэрофлоту", "Уральским авиалиниям", "Якутии", "Алросе", S7 Airlines, Nordwind, Smartavia и RedWings прибавятся "ИрАэро" и "Россия". Полеты в Крым в июле будут выполняться из московских аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский", - говорится в сообщении.

Уточняется, что появятся и новые маршрутные предложения. "В июле сразу три авиакомпании (S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и "ИрАэро") станут летать в Крым из Москвы чаще даже по сравнению с этим же месяцем 2019 года. Так, лидером по увеличению числа московских рейсов в Крым станет авиакомпания S7 Airlines, которая планирует совершить в июле 2020 года на 33% рейсов больше, чем годом ранее", - отметили в пресс-службе.

Аэропорт Симферополь основан в 1936 году и является единственным гражданским аэропортом на территории Крыма. На протяжении последних пяти лет он входил в первую десятку российских аэропортов по объему перевезенных пассажиров. С 2015 года ежегодно обслуживает более 5 млн пассажиров и в летний период обладает самой широкой маршрутной сетью в России на внутренних воздушных линиях среди региональных аэропортов.