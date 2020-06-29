Мишустин подписал постановление о продлении доплат борющимся с коронавирусом соцработникам

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до 15 сентября дополнительных выплат соцработникам, задействованным в борьбе с коронавирусом.

На совещании со своими заместителями он отметил, что власти продолжают оказывать системную поддержку медикам и социальным работникам, которые ведут борьбу с пандемией.

"Подписано постановление правительства, которое продлевает выплаты социальным работникам еще на два месяца, до 15 сентября", - сказал премьер.

Он добавил, что теперь такие же выплаты смогут получать и работники муниципальных организаций социального обслуживания, а не только государственных, как это предусмотрено в настоящий момент. Право на выплату у социального работника сохранится и в случае, если он будет должен прервать свою смену из-за выявления у него коронавируса или других заболеваний, подчеркнул Мишустин.