Песков назвал великолепной работу кабмина по переводу президентских выплат на детей

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал работу правительства по организации обещанных Владимиром Путиным выплат на всех детей в возрасте до 16 лет великолепной.

"Наверное заслуживает восхищения, что правительству так быстро удалось наладить систему, которая позволяет без излишней волокиты, без бюрократических разных процедур обеспечить доведение денег до всех, это миллионы людей, за считанные сутки. Это великолепно", - сказал Песков.

Комментируя появившееся в интернете видео с совещания у главы Пенсионного фонда Максима Топилина, который поручил осуществить эти выплаты к 1 июля, Песков заявил, что в Кремле не видят в этом ничего предосудительного. "Нет, не считаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, думают ли в Кремле, что это использование служебного положения для того, чтобы повлиять на итоги голосования по поправкам к конституции.

Песков отметил, что в Кремле "видели сообщения об этом видео". "Это обычная работа и совершенно нормально, что деньги стараются перечислить как можно скорее после подписания соответствующих документов правительством", - прокомментировал он. Песков также отметил, что после того, как решение было обнародовано главой государства, правительство сделало свою часть работы по формализации этого решения. "Естественно, если вы спросите любого человека, который получает эти деньги, хотят ли они ждать какое-то время или они хотят получить сразу же, вам все ответят, что все хотят получить сразу же. Поэтому ничего здесь предосудительного мы не видим", - заключил представитель Кремля.