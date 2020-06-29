Регионы ДФО не будут получать штрафы до 2022 года за неосвоение средств на соцобъекты

ТАСС, 29 июня. Регионы Дальнего Востока в условиях пандемии не будут получать штрафы до начала 2022 года за то, что они не освоили выделенные им средства и не выполнили часть задач по ремонту и созданию соцобъектов. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Регионам Дальнего Востока из федерального бюджета выделяется так называемая единая субсидия для строительства и ремонта социальных объектов. В 2019 году субъекты округа не освоили около 2 млрд рублей субсидии.

"Правительство РФ постановляет: приостановить до 1 января 2022 года действие пунктов 15 и 15 (1) правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года", - говорится в документе.

Пункты 15 и 15 (1) устанавливают применение мер финансовой ответственности к субъектам РФ за нарушение обязательств по достижению результатов использования иных межбюджетных трансфертов. Штраф за неисполнение обязательств по единой субсидии выписывает Минвостокразвития РФ, которое отвечает за реализацию программы. При этом регион сам оформляет возврат средств в федеральный бюджет, уточнили в министерстве.

Подготовкой проекта постановления занималось Минвостокразвития РФ. Как ранее поясняли ТАСС в пресс-службе министерства, временная отмена штрафов поможет поддержать дальневосточные регионы в условиях пандемии. В текущей ситуации эти средства целесообразнее направить на поддержку медицины, малого и среднего бизнеса и другие "вызванные распространением коронавируса нужды".

"Кроме того, условия, в которых на сегодня из-за пандемии оказались государственные организации и частный бизнес, также могут повлечь некоторое отставание от графиков", - отмечали в Минвостокразвития. При этом, как уточняли в пресс-службе, министерство продолжит контролировать выполнение ремонтных и строительных работ на всех объектах, которые строятся по единой субсидии, и прилагать усилия, чтобы не допускать отставаний.

О единой субсидии

Постановление о выделении дальневосточным регионам единой субсидии на строительство социальных объектов в июне 2018 года подписал Дмитрий Медведев, который занимал тогда пост премьер-министра. Всего на Дальнем Востоке выделено 57 центров экономического роста, в которых живут 80% населения региона, или 6,6 млн человек.