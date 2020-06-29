В России создадут резерв из 300 млн масок

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Порядка 300 млн масок войдут в создаваемый в России резерв средств индивидуальной защиты (СИЗ), сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете "Ведомости". При этом цены на маски в некоторых интернет-магазинах уже опустились ниже 10 рублей за штуку по сравнению с 55 рублями в марте, добавил он.

"Чтобы забрать излишки у производителей и сформировать запас на случай любых "вторых волн" или новых эпидемий, правительство согласовало покупку в Росрезерв СИЗ примерно на 15 млрд рублей - около 300 млн масок, несколько млн костюмов", - сказал он.

При этом цены на маски в продаже продолжают снижаться, отметил министр. "Если несколько дней понаблюдать за ценами на самых крупных интернет-площадках, таких как Ozon и Wildberries, то каждый сможет увидеть, что цена на те же маски продолжает идти вниз практически каждый день - сейчас уже можно найти маски ниже 10 рублей за штуку", - сказал Мантуров.

Ранее предложение о создании резерва средств защиты поддержал президент Владимир Путин. Мантуров говорил, что необходимый запас может быть сформирован менее чем за месяц.

"Да, действительно теперь на повестке вопрос уже не о том, "хватит ли", а о поиске каналов сбыта готовой продукции. Говоря откровенно, складские запасы СИЗ уже "жмут". Сейчас малому бизнесу, который самостоятельно вкладывается в производство средств защиты, стоит внимательно оценивать возможные риски и иметь планы по диверсификации", - предупредил министр. Он отметил также, что вводимые мощности в Брянске могут быть законсервированы при необходимости.

Министр отметил, что в России выпускается более 9 млн масок в сутки, в конце июля производство превысит 10 млн в сутки за счет запуска в Брянске на филиале "Московского эндокринного завода" нового цеха с 40 линиями производства масок. По данным Минздрава, нормативная потребность в масках составляет почти 6 млн штук, в аптечной рознице сейчас покупается около 700 тыс. масок в сутки, 1,6 млн в сутки используют медучреждения. "Плюс госучреждения и компании массово снабжают сотрудников масками, в сумме получалось максимум под 10 млн штук в сутки", - пояснил он.

Лечение коронавируса

Россия сама полностью обеспечивает свои потребности в противомалярийном препарате гидроксихлорохине, применяемом в лечении коронавируса, сообщил Мантуров.

Он отметил, что до пандемии гидроксихлорохин в России практически не производился, однако вопрос обеспечения им удалось решить собственными силами. В частности, входящая в АФК "Система" компания "Биоком" нарастила выпуск препарата в 173 раза (до 800 тыс. упаковок в апреле и мае и 320 тыс. в июне), также запустила производство компания "Нанолек" (130 тыс. упаковок в июне).

"Поэтому могу сказать, что текущие потребности нашей страны в гидроксихлорохине полностью закрыты. Если его потребуется больше - мы уже подстраховались и проработали организацию производства препарата на мощностях курганского завода "Синтез" (также принадлежит АФК "Система")", - сказал министр. По его словам, при полном перепрофилировании на производство гидроксихлорохина завод с июля 2020 года сможет выпускать свыше 1 млн упаковок препарата в месяц.

Мантуров добавил, что российские производители разрабатывают аналоги импортных препаратов, рекомендованных Минздравом для лечения коронавируса - речь о зарегистрированном Минздравом РФ в июне препарате "Левилимаб" и получившем регистрацию в мае "Олокизумабе", аналогах швейцарского "Тоцилизумаба". На разработку "Левилимаба" федеральный бюджет выделил 53,7 млн рублей, сказал Мантуров.

Кроме того, проводятся исследования препаратов "Экулизумаб", "Дорназа-альфа" и "Авифавир".