Определиться с выбором формы трудовой книжки можно будет до 31 октября

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) продлил срок уведомления работников о возможности перехода на электронную трудовую книжку с 30 июня до 31 октября 2020 года в связи с длительным периодом работы в удаленном режиме. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте ПФР.

"Работодателям необходимо проинформировать своих работников о праве выбора формы трудовой книжки до 31 октября 2020 года. включительно. Прежний срок 30 июня был продлен в связи с длительным периодом работы в удаленном режиме большинства российских компаний", - отмечается в сообщении.

В ПФР отметили, что способ уведомления сотрудников при этом сохраняется. "Работодателю следует уведомить каждого работника в письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве по формированию сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве работника сделать выбор, подав письменно одно из заявлений о сохранении бумажной трудовой книжки или о ведении трудовой книжки в электронном виде", - отметили в фонде.

С начала 2020 года данные о трудовой деятельности работников формируются в электронном виде. К настоящему времени уже 1,44 млн российских компаний направили в ПФР сведения о трудовой деятельности более 24,7 млн человек, отметили в пресс-службе.

В ПФР уточнили, что компании представляли информацию только в том случае, если за отчетный период происходили прием на работу, перевод работника на другую должность или увольнение, либо если работник подавал заявление о выборе формы трудовой книжки. Заявление о выборе ведения трудовой книжки в электронном виде подали 1,4 млн работников.