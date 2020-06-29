Последний из четырех основателей Lamoda Буркхард Биндер покинул компанию

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Последний из четырех основателей интернет-магазина Lamoda Буркхард Биндер покинул компанию и передал свои полномочия генерального директора исполнительному директору компании Джери Калмису, который будет совмещать обе должности. Об этом говорится в сообщении ретейлера.

"Буркхард Биндер, один из четырех сооснователей Lamoda, передает полномочия генерального директора Джери Калмису, СЕО компании, в рамках запланированного процесса обновления структуры руководства, и покидает компанию спустя девять лет участия в бизнесе", - говорится в сообщении компании.

По словам Буркхарда Биндера, которые приводятся в сообщении, решение покинуть компанию не было легким, однако он покидает компанию, "чтобы заняться развитием собственного нового проекта в сфере электронной торговли". "Однако мое решение подкрепляет и тот факт, что мы сформировали в Lamoda очень сильный руководящий состав и потрясающую команду, так что я спокоен за будущее компании", - отметил он.

13 мая бывший гендиректор Metro в России Джери Калмис был назначен CEO Lamoda.

Lamoda - интернет-платформа для продажи товаров, связанных с модой и образом жизни, в России и СНГ, основана в 2011 г. Флорианом Янсеном, Буркхардом Биндером, Нильсом Тонзеном и Домиником Пикером. Тонзен с поста гендиректора и Пикер с поста управляющего директора ушли из Lamoda в 2018 году. В апреле 2020 года из компании ушел Янсен, который теперь занимает пост исполнительного директора "Магнита".

С 2014 года Lamoda входит в состав публичной Global Fashion Group.