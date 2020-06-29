Мишустин поручил более активно применять ИКТ для решения проблем на рынке труда

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Министерству труда и социальной защиты и Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложить более широкое использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для решения проблем на рынке труда.

На совещании о ситуации на рынке труда во вторник председатель правительства обратил внимание "на то, что современные формы, связанные с цифровизацией" позволяют эффективно решать различные задачи в сфере занятости. "Это и специальные интерфейсы, или API-приложения. Многие цифровые платформы сейчас такие приложения используют, которые в зависимости от района, региона или от профессии человека дают ему возможность найти работу очень быстро", - отметил глава кабинета министров. По его словам, такие технологии активно используют самозанятые россияне, "которые регистрируются соответствующим образом, им доступна информация обо всех компаниях, банках, предлагающих как свои услуги, так и новые формы работы".

Мишустин поручил Министерству труда и социальной защиты и Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций "представить предложения о расширении использования информационно-коммуникационных технологий при гибких формах занятости и, в частности, проработать вопросы таких новых форм", и доложить об исполнении в ближайшее время. Он добавил, что новые возможности получили значительное развитие в последнее время. "И мне приятно, когда люди благодарят нас за такую новую форму, когда не нужно ничего писать, никуда ходить, а просто посредством информационно-коммуникационных технологий быстро получить всю информацию", - признался премьер-министр.