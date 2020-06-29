Спад экономики РФ во II квартале может превысить 8%

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Спад ВВП России во II квартале этого года может превысить 8% в годовом выражении, говорится в материалах Банка России.

"По оценкам Банка России, в II квартале спад ВВП может превысить 8% в годовом выражении из-за существенного влияния ограничительных мер на экономическую активность, а также сокращения внешнего спроса", - отмечается в документе.

Основной вклад в снижение ВВП внесет динамика конечного потребления домохозяйств и экспорта, считают в ЦБ. В III квартале этого года постепенное смягчение ограничений как в зарубежных странах, так и в России создаст условия для восстановления экономической активности, указывает регулятор. "Тем не менее годовые темпы экономического роста во втором полугодии останутся отрицательными. В 2020 году, по оценкам Банка России, ВВП снизится на 4-6%", - заключили в ЦБ.