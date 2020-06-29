"Цирк дю Солей" подал заявление на защиту от кредиторов, чтобы избежать банкротства

ТАСС, 29 июня. Канадская компания "Цирк дю солей" в понедельник подала заявление на защиту от кредиторов, чтобы избежать банкротства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

"Cirque du Soleil Entertainment Group объявила сегодня, что она и некоторые ее дочерние компании подали заявление на защиту от кредиторов <...>, чтобы реструктурировать структуру капитала", - отмечается в заявлении.

В пояснении подчеркивается, что компания не считает себя банкротом, но делает этот шаг для защиты от банкротства. Обращение будет рассмотрено во вторник в Высшем суде Квебека. Если оно будет принято, "Цирк дю солей" будет добиваться его немедленного признания в США в соответствии с главой 15 американского закона о банкротстве.

Согласно заявлению, компания заключила соглашение с инвесторами, которые вложат около $300 млн в реструктуризацию и перезапуск деятельности "Цирк дю Солей", а также возьмут на себя некоторые долговые обязательства компании.

Как указывает агентство Bloomberg, компания сильно пострадала из-за пандемии. В марте она была вынуждена прекратить работу над 44 постановками и сократить около 95% своих сотрудников (более 4,5 тыс. человек).

"Цирк дю Солей" создана в 1984 году Ги Лалиберте и Жилем Сент-Круа на основе группы уличных артистов, выступавших на улицах в провинции Квебек в Канаде. Благодаря ярким шоу, в которых цирковое искусство сочетается с уличными представлениями и визуальными эффектами, "Цирк дю Солей" приобрел популярность во всем мире.